СМИ: Трамп все чаще рассматривает Джей Ди Вэнса как своего преемника

Американский лидер Дональд Трамп все чаще рассматривает вице-президента Джей Ди Вэнса как своего преемника, сообщает портал Axios.

По словам источников портала, отношение главы государства к своему заместителю заметно изменилось. Президент больше не рассматривает альтернативные кандидатуры.

При этом вероятность участия главы Госдепа Марко Рубио в будущей президентской кампании теперь выглядит маловероятной. Укреплению позиций Вэнса способствовали ряд факторов. Среди них - регулярные появления в СМИ и участие в согласовании меморандума между США и Ираном.

Текущий рейтинг Дональда Трампа среди американцев не имеет практически никакого значения в плане будущих выборов президента в 2028 году, поскольку сам он уже не может баллотироваться, а приемники – это уже другая история. Об этом НСН заявил политолог-американист Константин Блохин.

