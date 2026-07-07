СМИ: Трамп все чаще рассматривает Джей Ди Вэнса как своего преемника
Американский лидер Дональд Трамп все чаще рассматривает вице-президента Джей Ди Вэнса как своего преемника, сообщает портал Axios.
По словам источников портала, отношение главы государства к своему заместителю заметно изменилось. Президент больше не рассматривает альтернативные кандидатуры.
При этом вероятность участия главы Госдепа Марко Рубио в будущей президентской кампании теперь выглядит маловероятной. Укреплению позиций Вэнса способствовали ряд факторов. Среди них - регулярные появления в СМИ и участие в согласовании меморандума между США и Ираном.
Текущий рейтинг Дональда Трампа среди американцев не имеет практически никакого значения в плане будущих выборов президента в 2028 году, поскольку сам он уже не может баллотироваться, а приемники – это уже другая история. Об этом НСН заявил политолог-американист Константин Блохин.
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