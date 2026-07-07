СМИ: Зеленского отодвинут на второй план на саммите НАТО ради Трампа

По данным издания, Украинский конфликт обсудят лишь вскользь. На предстоящем мероприятии главными темами будут «единство, решимость и безопасность альянса». Главная угроза исходит от Трампа, который указал на отсутствие поддержки со стороны НАТО и выводит войска США из Европы.

Также усиливается раскол внутри Альянса в вопросе финансирования Вооруженных сил Украины — ряд союзников Киева в Центральной Европе теперь отказываются выделять на это деньги.

Премьер Польши Туск поручил министрам обороны и иностранных дел «быть осторожными с любыми заявлениями о дальнейшей финансовой поддержке Украины со стороны Польши». Подобной позиции будут придерживаться лидеры Словакии, Чехии и Венгрии.

Зеленский в этот раз не будет выступать с речью на саммите. При этом он намерен опять попросить больше денег.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

