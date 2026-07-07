СМИ: Зеленского отодвинут на второй план на саммите НАТО ради Трампа

Президента Украины Владимира Зеленского отодвинут на второй план на «решающем» саммите Североатлантического альянса, чтобы не расстраивать лидера США Дональда Трампа, сообщает The Telegraph.

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По данным издания, Украинский конфликт обсудят лишь вскользь. На предстоящем мероприятии главными темами будут «единство, решимость и безопасность альянса». Главная угроза исходит от Трампа, который указал на отсутствие поддержки со стороны НАТО и выводит войска США из Европы.

Также усиливается раскол внутри Альянса в вопросе финансирования Вооруженных сил Украины — ряд союзников Киева в Центральной Европе теперь отказываются выделять на это деньги.

Премьер Польши Туск поручил министрам обороны и иностранных дел «быть осторожными с любыми заявлениями о дальнейшей финансовой поддержке Украины со стороны Польши». Подобной позиции будут придерживаться лидеры Словакии, Чехии и Венгрии.

Зеленский в этот раз не будет выступать с речью на саммите. При этом он намерен опять попросить больше денег.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд ТрампНАТОУкраинаВладимир Зеленский

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