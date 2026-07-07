Поликлиники переходят на новые правила записи

Речь идет о переходе к автоматизированной системе управления. Инициатива направлена на снижение нагрузки на регистратуры и оптимизацию потоков обращений с помощью онлайн-сервисов и алгоритмов. Если нет возможности попасть к нужному специалисту, пациент может оставить заявку в электронном листе ожидания. Система автоматически отслеживает отмены и освобождающиеся временные промежутки, бронирует подходящее время и уведомляет пользователя через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Это позволяет избежать ручного поиска и телефонных очередей. Запись к узким специалистам, таким, как кардиолог, невролог, эндокринолог, через интернет и терминалы теперь ограничена. Чтобы попасть к ним, нужно сначала обратиться к терапевту или врачу общей практики, который после осмотра решит, требуется ли направление. Терапевт становится ключевым звеном в этой цепочке.

Регистратуры больше не занимаются массовой плановой записью. Их основная задача — помощь в экстренных ситуациях, а также консультирование пожилых людей и тех, кто не пользуется цифровыми сервисами. Постепенно вся плановая запись будет вестись онлайн через «Госуслуги», региональные медицинские системы и электронные терминалы в поликлиниках. Регистратор теперь выполняет функцию навигатора.

Некоторые справки и выписки можно получить через личный кабинет на «Госуслугах» без визита в медучреждение. В ряде медицинских организаций введено временное зонирование приёмов. Утренние часы (с 8:00) предназначены для пациентов с острыми симптомами — высокой температурой, сильной болью или внезапным ухудшением состояния. Дневное и вечернее время отведено для плановых визитов, диспансеризации и наблюдения хронических больных.

Ранее стало известно, что дефицит медицинских кадров хотят «закрыть» выпускниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

