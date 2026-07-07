Продажа топлива по госномеру вдвое сократила очереди на АЗС в Орловской области
Губернатор Орловской области рассказал о сокращении очередей из автомобилей на автозаправочных станциях, сообщает РБК.
По его словам, введенные на прошлой неделе в регионе правила продажи топлива по государственному номеру автомобиля позволили вдвое сократить очереди на АЗС. Эффект был заметен с первых дней, — указал глава региона.
В настоящее время на всех заправках дежурят полицейские с целью соблюдения порядка. Также работает специальный сайт, где в режиме реального времени можно отслеживать наличие топлива и очереди на 57 заправках.
Новые правила продажи топлива в области начали действовать с 4 июля. Механизм предполагает очередность заправки по госномерам: автомобили с четной первой цифрой госномера заправляются в четные дни календаря, а машины с нечетной цифрой — в нечетные дни.
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