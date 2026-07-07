Продажа топлива по госномеру вдвое сократила очереди на АЗС в Орловской области

По его словам, введенные на прошлой неделе в регионе правила продажи топлива по государственному номеру автомобиля позволили вдвое сократить очереди на АЗС. Эффект был заметен с первых дней, — указал глава региона.

В настоящее время на всех заправках дежурят полицейские с целью соблюдения порядка. Также работает специальный сайт, где в режиме реального времени можно отслеживать наличие топлива и очереди на 57 заправках.

Новые правила продажи топлива в области начали действовать с 4 июля. Механизм предполагает очередность заправки по госномерам: автомобили с четной первой цифрой госномера заправляются в четные дни календаря, а машины с нечетной цифрой — в нечетные дни.

Ранее стало известно, что жители Севастополя снова смогут покупать бензин по QR-кодам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

