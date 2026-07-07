Прокуратура США грозит забравшимся на Empire State Building россиянам 20 годами тюрьмы

Им грозит до 20 лет тюрьмы. Уголовные последствия раскрыли в прокуратуре Манхэттена. Там указали, что злоумышленники совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица.

Против нарушителей выдвинули такие обвинения, как «безрассудная угроза первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража с взломом третьей степени».

Ранее в США забравшихся на высотку российских руферов было решено отпустить, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

