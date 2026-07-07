Утвержден список документов для получения пенсий
В России вступил в действие приказ Министерства труда, который утверждает перечень документов для получения пенсий, сообщает РИА Новости.
Как заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, инициатива направлена, прежде всего, на повышение удобства россиян в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии.
Документ начал действовать с 7 июля, заменяя правила, которые существовали с 2021 года. Основное нововведение — переход на автоматизированный обмен данными. Так, Социальный фонд сможет сам получать сведения о стаже и заработке граждан через Единую цифровую платформу.
Ранее стало известно, что в 2026 году пенсионеры в России могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Поликлиники переходят на новые правила записи
- Утвержден список документов для получения пенсий
- СМИ: Зеленского отодвинут на второй план на саммите НАТО ради Трампа
- Для операторов связи предложили новые требования по борьбе с мошенниками
- СМИ: Трамп все чаще рассматривает Джей Ди Вэнса как своего преемника
- Экс-футболист сборной РФ Глушаков: Из-за ситуации с Балогуном многие будут болеть против США
- Продажа топлива по госномеру вдвое сократила очереди на АЗС в Орловской области
- При восхождении на Эльбрус группы из 10 человек скончался альпинист
- Стубб: Лидеры НАТО поддерживают удары по России
- В НАТО договорились о массовой закупке морских мин для блокирования кораблей РФ