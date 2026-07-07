Утвержден список документов для получения пенсий

В России вступил в действие приказ Министерства труда, который утверждает перечень документов для получения пенсий, сообщает РИА Новости.

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Как заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, инициатива направлена, прежде всего, на повышение удобства россиян в вопросе реализации своего конституционного права на получение пенсии.

Документ начал действовать с 7 июля, заменяя правила, которые существовали с 2021 года. Основное нововведение — переход на автоматизированный обмен данными. Так, Социальный фонд сможет сам получать сведения о стаже и заработке граждан через Единую цифровую платформу.

Ранее стало известно, что в 2026 году пенсионеры в России могут рассчитывать на социальные доплаты до прожиточного минимума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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