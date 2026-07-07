Экс-футболист сборной РФ Глушаков: Из-за ситуации с Балогуном многие будут болеть против США
Из-за ситуации с отменой дисквалификации Фоларина Балогуна на чемпионате мира по футболу многие будут болеть против сборной США, заявил РБК бывший футболист российской сборной Денис Глушаков.
По его словам, данная ситуация не красит футбол и сборная США создает «негативный фон в свою сторону». «Такого нонсенса, наверное, не было никогда за всю историю», - указал футболист.
Бывший партнер Глушакова по сборной Александр Самедов отметил, что ФИФА создала прецедент, на который «мировая общественность будет реагировать». «Я не помню такого в футболе, чтобы отменяли именно красную карточку. Это политическая история, прям абсолютно», — считает спортсмен.
Решение об отмене красной карточки, которую на чемпионате мира получил игрок сборной США — это вопиющий беспредел, заявил бывший футболист сборной России и тренер Сергей Кирьяков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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