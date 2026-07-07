Экс-футболист сборной РФ Глушаков: Из-за ситуации с Балогуном многие будут болеть против США

По его словам, данная ситуация не красит футбол и сборная США создает «негативный фон в свою сторону». «Такого нонсенса, наверное, не было никогда за всю историю», - указал футболист.

Бывший партнер Глушакова по сборной Александр Самедов отметил, что ФИФА создала прецедент, на который «мировая общественность будет реагировать». «Я не помню такого в футболе, чтобы отменяли именно красную карточку. Это политическая история, прям абсолютно», — считает спортсмен.

Решение об отмене красной карточки, которую на чемпионате мира получил игрок сборной США — это вопиющий беспредел, заявил бывший футболист сборной России и тренер Сергей Кирьяков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

