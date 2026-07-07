Для операторов связи предложили новые требования по борьбе с мошенниками

Это как ограничения для детских сим-карт так и уведомления абонентов об основаниях массовых или автоматических звонков и уточнения правил оказания услуг связи корпоративным клиентам. Некоторые меры уже реализованы и потребуют минимальной доработки, заявили в «МегаФоне». В Т2 сообщили, что пока оценивают с бизнес-подразделениями предлагаемые изменения.

В «Вымпелкоме» указали на риск возникновения взаимоисключающих требований: с одной стороны, закон обязывает операторов пропускать вызовы от госорганов и банков, с другой — немедленно блокировать любые подозрительные массовые обзвоны по жалобе абонента.

По оценке разработчиков проекта, затраты участников рынка на выполнение новых требований в течение шести лет после вступления инициативы в силу составят от 300 млн до 3 млрд руб. В случае принятия изменения начнут действовать с 1 марта 2027 года по 31 декабря 2030 года.

Россия призвала страны объединиться в борьбе с кибермошенничеством, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов корреспонденту НСН на полях ПМЭФ. Число киберпреступлений в России в прошлом году сократилось на 12%. Об этом рассказал статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Кузнецов раскрыл основные методы противостояния этому виду преступлений.

