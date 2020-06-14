В России отменен «банковский роуминг»
Повышенные комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации больше невозможны. Соответствующий закон вступил в действие в воскресенье, 14 июня, сообщает РИА Новости.
Закон расценивает филиалы и структурные подразделения банка как части единой структуры и переводы между ними – как внутренние. Такие образом, повышенные комиссии за подобные операции являются, по сути, дискриминацией потребителя, уточняют «Известия».
Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий банковскую комиссию за межрегиональные денежные переводы в одной кредитной организации. Таком образом, с граждан не может взиматься повышенный тариф за внутрибанковские переводы, находящиеся в разных регионах, отмечает Газета.ru.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал НСН, почему относится к предложению банков блокировать сомнительные операции без ответа клиентов неоднозначно.
«Конечно, сложно сказать, хорошо будет или нет. Как мне кажется, двух суток в большинстве случаев вполне достаточно для того, чтобы связаться с клиентом. Если мы увеличим период, к примеру, до пяти суток, то и это вряд ли как-то поможет банкам. А совсем "замораживать", ну, как мне кажется, – неочевидно. Поэтому я отношусь к этой инициативе неоднозначно – нужно тестировать и экспериментировать», - отметил собеседник НСН.
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