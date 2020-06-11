«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян

Российские банки попросили у ЦБ больше прав для борьбы с подозрительными операциями. Финансовые организации предложили блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента операций, если тот не вышел на связь с банком. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сводный документ предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ.

Нынешние нормы обязывают банки возобновлять операции через двое суток, даже если связаться с клиентом и подтвердить его согласие на перевод не получилось. Кредитные организации считают такой срок недостаточным и просят исключить его из закона «О национальной платежной системе». Эксперты банковской сферы отмечают, что за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенников.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН заявил, что относится к этой инициативе неоднозначно:

«Конечно, сложно сказать, хорошо будет или нет. Как мне кажется, двух суток в большинстве случаев вполне достаточно для того, чтобы связаться с клиентом. Но могут быть ситуации, когда человек, к примеру, поехал за границу, у него не ловит телефон или очень дорогой трафик. И вот он где-то улучил момент, в кафе через интернет быстренько совершил платеж, а потом он вновь стал не доступен для сотрудников банка. Но это редкие случаи. Если мы увеличим период, к примеру, до пяти суток, то и это вряд ли как-то поможет банкам. А совсем "замораживать", ну, как мне кажется, – неочевидно. Поэтому я отношусь к этой инициативе неоднозначно – нужно тестировать и экспериментировать», - отметил собеседник НСН.