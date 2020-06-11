«Тестировать/экспериментировать»: Аналитик оценил вероятное ужесточение правил блокировки переводов россиян
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал НСН, почему относится к предложению банков блокировать сомнительные операции без ответа клиентов неоднозначно.
Российские банки попросили у ЦБ больше прав для борьбы с подозрительными операциями. Финансовые организации предложили блокировать денежные переводы с признаками совершенных без согласия клиента операций, если тот не вышел на связь с банком. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сводный документ предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ.
Нынешние нормы обязывают банки возобновлять операции через двое суток, даже если связаться с клиентом и подтвердить его согласие на перевод не получилось. Кредитные организации считают такой срок недостаточным и просят исключить его из закона «О национальной платежной системе». Эксперты банковской сферы отмечают, что за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенников.
Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с НСН заявил, что относится к этой инициативе неоднозначно:
«Конечно, сложно сказать, хорошо будет или нет. Как мне кажется, двух суток в большинстве случаев вполне достаточно для того, чтобы связаться с клиентом. Но могут быть ситуации, когда человек, к примеру, поехал за границу, у него не ловит телефон или очень дорогой трафик. И вот он где-то улучил момент, в кафе через интернет быстренько совершил платеж, а потом он вновь стал не доступен для сотрудников банка. Но это редкие случаи. Если мы увеличим период, к примеру, до пяти суток, то и это вряд ли как-то поможет банкам. А совсем "замораживать", ну, как мне кажется, – неочевидно. Поэтому я отношусь к этой инициативе неоднозначно – нужно тестировать и экспериментировать», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, Владимир Ульянов подчеркнул, что сами по себе блокировки – это, с одной стороны, вещь хорошая, поскольку помогает предотвратить мошеннические действия. Но никто не отменял неправомерных блокировок.
«Насколько я знаю, практика такова, что банки блокируют даже счет, если они подозревают, что мошенники могли завладеть им. Известно много жалоб – можно, например, банковские форумы, почитать – о том, что банки блокируют счёт. И, если клиенту нужно совершить операцию, ему не достаточно по телефону подтвердить то, что деньги переводит именно он. Клиент должен приехать лично в отделение банка с документами и попросить разблокировать его счет, а не только какую-то конкретную операцию. И, на мой взгляд, вот это более серьёзный вопрос. Если говорить об этой практике [блокировки переводов] в двое суток, то я не припомню, чтобы кто-то сильно переживал из-за этого. А когда блокируют счет человека насовсем, и только при личной явке в банк ты можешь его разблокировать, то это более серьёзная проблема», - подчеркнул эксперт.
И, по словам Ульянова, проблема эта вызвана тем, что автоматизированные системы, которые следят за тем, нормальная ли операция или какая-то подозрительная, ошибаются. И это естественно.
«И человек ошибается. Он настраивает систему, исходя из своих пониманий о том, что нормально для конкретного клиента, а что – нет. Бывает так, что человек снимал деньги в каких-то стандартных банкоматах, а потом уехал в другой район города и снял там. И банковская система может подумать, что это очень подозрительно. Это утрированно, но примерно так это и происходит. Сюда же относится совершение нестандартных покупок в интернет-магазинах», - добавил Ульянов.
Напомним, в сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента. За этот срок кредитная организация должна получить от клиента подтверждение операции. В том случае, если связаться с клиентом не удалось, банк все равно должен возобновить операцию и перевести деньги получателю, даже если он уверен в том, что перевод осуществляется мошенниками.
В законе не прописано, каким образом следует получить подтверждение, но обычно банки получают его с помощью телефонных звонков.
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