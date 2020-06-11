В Ассоциации банков нашли компромисс по сомнительным переводам
Президент Ассоциации российских банков в эфире НСН предложил два варианта решения вопроса по сомнительным переводам.
Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, в случае когда тот не вышел на связь с банком. Сейчас же банки вынуждены возобновлять подозрительные операции спустя два дня блокировки, даже если не удалось связаться с клиентом. По мнению банков, двух дней недостаточно, чтобы установить легитимность перевода из-за человеческого фактора.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в беседе с НСН рассказал о двух возможных решениях проблемы, при которых все три стороны – банки, регуляторы, клиенты – пришли бы к консенсусу.
«Сейчас банк должен доказать, что он в течение двух дней выдержал соответствующую паузу, а потом был вынужден провести платеж. Если смотреть глазами клиента, то клиент не доволен будет задержками в несколько дней по переводу, а для них важно, чтобы платеж был быстро осуществлен. Со стороны клиента даже существующие сейчас два дня задержки оказываются большим сроком. Но не надо нас делать крайними. Банки не потому говорят про увеличение срока, что хотят тормозить все платежи клиентов. А потому что они не хотят нести ответственность в зависимости от срока. Банк в одном случае несет ответственность перед регуляторами, а в другом случае несет ответственность перед клиентами. Я думаю, что необходим компромисс все-таки в каком-то сроке. Либо банки могли бы сообщать о своих сомнениях в определенной форме, при этом совершать платежи, а дальше должны работать по этому вопросу правоохранительные органы», - рассказал Тосунян.
Инициаторы предлагают внести поправки в закон «О национальной платежной системе», исключив норму о двух дня, пишет РБК ссылаясь на собственные источники.
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