Под суд пойдут члены банды, обманывавшие мужчин на подставных свиданиях

Дело передано в суд. По нему проходят четыре женщины и трое мужчин. Они обвиняются в мошенничестве. Фигурантки находили жертв на сайтах знакомств, приглашали их на свидание в кафе на Ленинградском проспекте. Там девушки заказывали шампанское якобы известной и дорогой марки. Вместо этого их подельники-мужчины подавали недорогие напитки по стоимости премиальных марок.

Обманутые мужчины обратились в полицию. Правоохранители установили 10 пострадавших, ущерб превысил 250 тыс. руб.

Молодые, как правило, не задерживаются на сайтах знакомств, более осознанно к отношениям относятся люди старше 27 лет, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

