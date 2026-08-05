Под суд пойдут члены банды, обманывавшие мужчин на подставных свиданиях
Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении семерых членов организованной группы, которые обманывали мужчин на подставных свиданиях, сообщает пресс-служба ведомства.
Дело передано в суд. По нему проходят четыре женщины и трое мужчин. Они обвиняются в мошенничестве. Фигурантки находили жертв на сайтах знакомств, приглашали их на свидание в кафе на Ленинградском проспекте. Там девушки заказывали шампанское якобы известной и дорогой марки. Вместо этого их подельники-мужчины подавали недорогие напитки по стоимости премиальных марок.
Обманутые мужчины обратились в полицию. Правоохранители установили 10 пострадавших, ущерб превысил 250 тыс. руб.
Молодые, как правило, не задерживаются на сайтах знакомств, более осознанно к отношениям относятся люди старше 27 лет, сказал в пресс-центре НСН генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.
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