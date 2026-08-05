Куба после блэкаута обвинила США в «геноцидных» санкциях

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что повторяющиеся блэкауты стали «прямым следствием геноцидной блокады» со стороны США. Американские ограничительные меры, включая фактическую нефтяную блокаду, продолжающуюся восемь месяцев, что лишило страну топлива, запасных частей и доступа к международной технической экспертизе для поддержания энергетической системы.

Электроснабжение по всей Кубе удалось полностью восстановить только 4 августа — почти через 36 часов после того, как страна в четвертый раз менее чем за месяц погрузилась во тьму. В Министерстве энергетики Кубы объяснили длительное восстановление неблагоприятными погодными условиями, которые замедлили работы по перезапуску энергосистемы.

Ранее стало известно, что США могут провести воздушно-десантную операцию против Кубы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

