В России откроют центры временного пребывания для детей с родителями
Уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова анонсировала создание социальных учреждений для совместного пребывания детей и родителей из проблемных семей.
По ее словам, создание таких центров, в которых могут находиться взрослые с детьми, станет важным шагом для института уполномоченных.
Львова-Белова отметила, что по итогам Всероссийской инспекции планируется переформатирование стационарного размещения детей в интернатах на помощь семьям, на выезды к семьям, на работу с семьями на дому и так далее.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что QR-коды, представленные в салонах красоты, помогут проинформировать женщин о работе кризисных центров, в которые можно обратиться в сложной жизненной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru