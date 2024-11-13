В России откроют центры временного пребывания для детей с родителями

Уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова анонсировала создание социальных учреждений для совместного пребывания детей и родителей из проблемных семей.

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По ее словам, создание таких центров, в которых могут находиться взрослые с детьми, станет важным шагом для института уполномоченных.

Львова-Белова отметила, что по итогам Всероссийской инспекции планируется переформатирование стационарного размещения детей в интернатах на помощь семьям, на выезды к семьям, на работу с семьями на дому и так далее.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что QR-коды, представленные в салонах красоты, помогут проинформировать женщин о работе кризисных центров, в которые можно обратиться в сложной жизненной ситуации.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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