В России откроют центры временного пребывания для детей с родителями

По ее словам, создание таких центров, в которых могут находиться взрослые с детьми, станет важным шагом для института уполномоченных.

Львова-Белова отметила, что по итогам Всероссийской инспекции планируется переформатирование стационарного размещения детей в интернатах на помощь семьям, на выезды к семьям, на работу с семьями на дому и так далее.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что QR-коды, представленные в салонах красоты, помогут проинформировать женщин о работе кризисных центров, в которые можно обратиться в сложной жизненной ситуации.

