В России от коронавируса начали прививать животных
Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в ряде регионов России на базе ветеринарных клиник стартовала вакцинация домашних животных против COVID-19, сообщает ТАСС.
По её словам, накануне в российские города были доставлены первые партии вакцины «Карнивак-Ков». В какие именно города отправили препарат она не уточнила.
Единственная в мире вакцина от коронавируса для животных была разработана российскими учеными Россельхознадзора. В ведомстве рассказали, что стоимость двух доз препарата «Карнивак-Ков» составляет 500 рублей, и в будущем наценка не будет превышать 30%.
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