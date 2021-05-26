В России от коронавируса начали прививать животных

Советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано заявила, что в ряде регионов России на базе ветеринарных клиник стартовала вакцинация домашних животных против COVID-19, сообщает ТАСС.

По её словам, накануне в российские города были доставлены первые партии вакцины «Карнивак-Ков». В какие именно города отправили препарат она не уточнила.

Единственная в мире вакцина от коронавируса для животных была разработана российскими учеными Россельхознадзора. В ведомстве рассказали, что стоимость двух доз препарата «Карнивак-Ков» составляет 500 рублей, и в будущем наценка не будет превышать 30%.

