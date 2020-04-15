В России остался всего один регион без COVID-19

В 84 из 85 российских регионов зарегистрированы случаи заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в Оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Ранее сообщалось о двух регионах без официально подтвержденных случаев инфицирования. Помимо Республики Алтай свободным от COVID-19 оставался Чукотский автономный округ. Однако, по последним данным, там обнаружили одного человека с коронавирусной инфекцией.

Число заболевших коронавирусом в Москве приблизилось к 15 тысячам

Напомним, в России в общей сложности зарегистрировано 24 490 случаев заражения. Жертвами COVID-19 стали 198 человек, отмечает Ura.ru.

За последние сутки в нашей стране зафиксировано 3388 новых случая коронавирусной инфекции. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве — 1774, ещё 272 — в Подмосковье. Далее следуют Мурманская область, Санкт-Петербург и Нижегородская область, подчеркивает Свободная пресса.


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ФОТО: pixabay.com
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