Число заболевших коронавирусом в Москве приблизилось к 15 тысячам

За минувшие сутки в России выявили 3388 человек, заболевших коронавирусом. Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 65 регионах страны.

Лидером по приросту по-прежнему остается Москва. Здесь за минувший день выявлено 1774 новых случаев, общее число заболевших составляет 14776.

Следом идет Московская область с 272 заболевшими, Мурманская область (+137) и Санкт-Петербург (+130), передает Ura.ru.

За последние сутки от коронавируса в России умерли 28 человек, общее число жертв достигло 198, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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