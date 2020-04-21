В России около ста журналистов имеют подтверждённый коронавирус
Около ста журналистов в России имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция». Как пишет РИА Новости, об этом рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Также он добавил, что почти 500 представителей СМИ находятся на карантине по подозрению на COVID-19, отмечает RT.
Ранее НСН писала, что за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что более 45% случаев заражения протекают без симптомов. Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 52 763 человек.
Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве (+3083), Московской области (+718) и Санкт-Петербурге (+127), напоминает Ura.ru.
К слову, из больниц в Москве после переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию выписаны трое пациентов. Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, еще один пациент - в городской клинической больнице №52. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она выразила надежду на то, что количество таких выздоровевших будет расти, а этот метод лечения поможет справиться с пандемией COVID-19.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
- «Глупо и подло»: Переболевший COVID-19 ресторатор Соркин раскритиковал меры господдержки
- Военные опровергли ввод дополнительных войск в Чечню
- Коронавирус унес жизнь режиссера Ивана Щеголева
- В Кремле назвали незаконной акцию протеста во Владикавказе
- Роспотребнадзор рекомендовал запретить самостоятельное взвешивание продуктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru