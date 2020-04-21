В России около ста журналистов имеют подтверждённый коронавирус

Ранее НСН писала, что за минувшие сутки на территории РФ зарегистрировано 5 642 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом заявили в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Отмечается, что более 45% случаев заражения протекают без симптомов. Таким образом общее число инфицированных в России выросло до 52 763 человек.

Наибольший прирост зараженных зафиксирован в Москве (+3083), Московской области (+718) и Санкт-Петербурге (+127), напоминает Ura.ru.

К слову, из больниц в Москве после переливания плазмы с антителами на новую коронавирусную инфекцию выписаны трое пациентов. Два человека проходили лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, еще один пациент - в городской клинической больнице №52. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она выразила надежду на то, что количество таких выздоровевших будет расти, а этот метод лечения поможет справиться с пандемией COVID-19.

