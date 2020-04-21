Число жертв коронавируса в России превысило 450 человек

Ранее сообщалось, что за последние сутки в нашей стране было зафиксировано 5 642 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Свободная пресса отмечает, что наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве — 3083, ещё 718 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где обнаружено 127 инфицированных. Также в пятёрке Нижегородская область со 101 случаем и Свердловская область – там 84 заболевших.

Ранее НСН писала, что COVID-19 мутировал и приобрел, по меньшей мере, 30 различных штаммов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета. По имению специалистов, это может значительно усложнить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Исследователи полагают, что есть десятки штаммов нового коронавируса. Штаммы, которые были обнаружены в Китае, были одними из самых опасных – они схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми «версиями» вируса.



