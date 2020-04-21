Число жертв коронавируса в России превысило 450 человек
51 пациент с коронавирусной инфекцией скончался в России за минувшие сутки. Такие данные приводят в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19. Таким образом число жертв выросло до 456, пишет RT.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в нашей стране было зафиксировано 5 642 новых случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Свободная пресса отмечает, что наибольшее число заболевших зарегистрировано в Москве — 3083, ещё 718 — в Подмосковье. На третьем месте — Санкт-Петербург, где обнаружено 127 инфицированных. Также в пятёрке Нижегородская область со 101 случаем и Свердловская область – там 84 заболевших.
Ранее НСН писала, что COVID-19 мутировал и приобрел, по меньшей мере, 30 различных штаммов. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета. По имению специалистов, это может значительно усложнить борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Исследователи полагают, что есть десятки штаммов нового коронавируса. Штаммы, которые были обнаружены в Китае, были одними из самых опасных – они схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми «версиями» вируса.
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Заразились
52 763+5 642 / сут.
Умерли
456+51 / сут.
Выздоровели
3 873+427 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru