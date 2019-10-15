В России оформлен первый штраф за фейковые новости

Первые в России административные штрафы по статье о фейковых новостях оформлены в судебном участке мирового судьи №157 Хорошёвского района Москвы, сообщает ТАСС. Как передаёт ТАСС, к ответственности привлечены сетевое издание «Издательский дом «Момент истины» и его главный редактор Евгений Гнеушев. Их признали виновными в злоупотреблении свободой массовой информации. Издание оштрафовано на 200 тысяч рублей, а главред - на 60 тысяч.

Как отмечает RT, ранее Роскомнадзор выявил на видеохостинге YouTube видеоролики издания, посвящённые несогласованным акциям, которые нарушали положения нового закона.