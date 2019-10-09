Спецотряд ГРУ в Европе назвали фейком в погоне за сенсацией

Российский историк спецслужб Александр Колпакиди в эфире НСН засомневался в достоверности такой информации.

«Газета могла узнать какую-то фейковую новость. Сейчас развилась масса людей, которые распространяют всякие байки. Эра интернета породила массу таких слухов. Газеты, как и все остальные, не могут их фильтровать, потому что нуждаются в сенсациях. Уверен, что такого подразделения быть не может. Допустим, что есть такая задача, но почему под нее должно создаваться новое подразделение, если есть старое? Глупость полная. Есть два подразделения, которые работают за рубежом: в Минобороны — ГРУ и есть Служба внешней разведки», — полагает историк спецслужб.

Ранее глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачёв заявил в эфире НСН, что публикация дезинформирует европейского обывателя с целью запугать его некой «российской угрозой». Меж тем у России нет намерений «заниматься какими-то дестабилизирующими операциями в Европе».



