В России официально стартовал мультимедийный проект «Память поколений»

Мультимедийный проект, созданный при помощи современных цифровых технологий на основе более чем 200 шедевров отечественных мастеров живописи XX века, рассказывает о главных темах Великой Отечественной войны. В торжественном открытии экспозиции приняли участие помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский и председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Тихон (Шевкунов).

«”Память Поколений” - выставка художественных произведений и скульптур, посвященных Великой Отечественной войне. Провести эту выставку по всей стране не представлялось возможным ни в каком виде. Это практически невозможно технический, организационно, дорого финансово. Конечно увидеть ее в центре Москвы, несмотря на огромный интерес, могло ограниченное количество людей. Тогда было принято решение выставку оцифровать и непросто оцифровать, а сделать из каждой картины историю. И вот, сделав такую уникальную цифровую художественную историческую экспозицию мы открываем ее сегодня одновременно в 23 регионах России» - отметил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

Одним из самых ярких визуальных решений на выставке стало внедрение спецэффектов в каждую экспонируемую картину. Все это стало возможно благодаря технологиям видеомэппинга, лазерному проекционному оборудованию, тачсрин-панелям, содержащим обширные исторические экспликации и дополнения, авторским арт-объектам. Технологии оживили героев картин Аркадия Пластова, Павла Корина, Александра Дейнеки, Александра Лактионова и многих других.

«Мы не брали конъюнктурные произведения, которые тоже тогда были нужны – пропагандистские и прочие. Это все нужные вещи, мы их ничуть не уничижаем, но мы брали самое живое, самое искреннее и написанное по-настоящему кровью и сердцем. Даже люди, которые собирали эту экспозицию по всей стране, когда это все было собрано во едино были просто потрясены. И мы рады, что это правильное, благое, потрясение передается и посетителям экспозиции, а сейчас это будет доступно для множества людей по всей стране», - сказал митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Подготовка проекта длилась более года и объединила собрания 45 музеев страны, в том числе Государственной Третьяковской галереи, ГМВЦ «РОСИЗО», Государственного Русского музей, Музея Победы, Центрального музея Вооруженных Сил РФ, Государственного центрального музея современной истории России.



