Андрей Воробьёв рассказал о «Диктанте Победы» в Подмосковье

В Подмосковье развёрнуто более 1 тысячи площадок, где каждый может написать «Диктант Победы». Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, который поприветствовал и поблагодарил всех участников акции, проходящей сегодня в России и десятках других стран, передаёт «Радио 1».

«Это мероприятие особенно знаменательно для нашей страны в год 75-летия Великой Победы. Только в Подмосковье будет более 1000 площадок, где каждый желающий сможет написать «Диктант». И здесь не будут важны баллы и результаты, здесь важно стремление больше узнать о той ужасной войне», – сказал Воробьёв.

По словам губернатора, память о великих подвигах советских солдат и офицеров не должна быть забыта.

«Наши родственники, наши предки прошли с оружием в руках от Москвы до Берлина, сражались в партизанских отрядах, работали на заводах. И верили, что как бы тяжело не было, победа все равно будет за нами. «Диктант Победы» об этом: об эмоциях, чувствах и памяти», – отметил глава региона.

Ранее сообщалось, что в Московской области в торгово-выставочном центре «Крокус Экспо» 3 сентября для написания «Диктанта Победы-2020» соберутся 1418 человек. Ровно столько дней длилась Великая Отечественная война. Такое число участников, принявших участие в историческом диктанте одновременно, является рекордным. Достижение будет зафиксировано в Книге рекордов России.

