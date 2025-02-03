СМИ: В России одобрили механизм конфискации зарубежных активов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства юстиции о введении механизма конфискации иностранных активов в ответ на действия недружественных стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно пояснительной записке, разработка документа велась по поручению президента России. В нем предусматривается возможность использования имущества иностранных государств в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов за рубежом. Минюст считает, что такие действия нарушают международное право и создают обязательства по возмещению убытков.