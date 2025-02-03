СМИ: В России одобрили механизм конфискации зарубежных активов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Министерства юстиции о введении механизма конфискации иностранных активов в ответ на действия недружественных стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Согласно пояснительной записке, разработка документа велась по поручению президента России. В нем предусматривается возможность использования имущества иностранных государств в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов за рубежом. Минюст считает, что такие действия нарушают международное право и создают обязательства по возмещению убытков.

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Проект закона предполагает, что иски о конфискации смогут подавать государственные органы и Банк России, а ответчиками могут выступать как США, так и другие государства, определенные правительством. Рассмотрением таких дел займется Арбитражный суд Московской области.

При этом вопрос о включении частных иностранных активов в перечень имущества, на которое может быть обращено взыскание, остается открытым. Законопроект был одобрен с условием доработки, в частности, в части уведомления Генеральной прокуратурой правительственной комиссии о подаче исков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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