В России очередь в ясли сократилась в 48 раз с 2019 года
Очередь в ясли в России сократилась почти в 50 раз с 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения.
Как отметили в ведомстве, высокая доступность дошкольного образования для малышей ясельного возраста сохраняется в стране с 2024 года.
«Благодаря реализации национального проекта "Демография" очередность сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом», - указано в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин призывал подумать над развитием системы яслей, чтобы женщины имели возможность «как можно быстрее вернуться в профессию и не терять уровень квалификации».
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