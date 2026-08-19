В России очередь в ясли сократилась в 48 раз с 2019 года

Очередь в ясли в России сократилась почти в 50 раз с 2019 года. Об этом рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

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Как отметили в ведомстве, высокая доступность дошкольного образования для малышей ясельного возраста сохраняется в стране с 2024 года.

«Благодаря реализации национального проекта "Демография" очередность сократилась в 48 раз по сравнению с 2019 годом», - указано в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин призывал подумать над развитием системы яслей, чтобы женщины имели возможность «как можно быстрее вернуться в профессию и не терять уровень квалификации».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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