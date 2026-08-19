Россиянам объяснили, зачем держать животных в офисе

Четвероногие коллеги располагают к доверию и уюту, заявила НСН Зулия Лоикова.

Многие компании берут в офисы питомцев, чтобы создать домашнюю атмосферу и привлечь молодых сотрудников, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.

Четвероногие и крылатые специалисты все чаще становятся полноценными работниками. Так, недавно петербургский кот сменил работодателя, перейдя из Эрмитажа на работу в цирк. Согласно контракту, он будет работать за еду, служебное жилье и ветеринарный полис ДМС. В целом по рынку труда в 8% компаний бок о бок с людьми трудятся животные: собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, сообщает Superjob. Лоикова объяснила, кто еще набирает их на работу.

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«Эта история пошла из Петербурга — взять тех же эрмитажных котов. Потом началась популяризация в офисных пространствах, чтобы люди чувствовали себя на работе как дома. Многие крупные компании стали это позволять. У некоторых компаний даже во дворах перед офисами есть домики для собак, все их подкармливают — это часть корпоративной культуры. Но в основном животные у нас работают в сельском хозяйстве, ветеринарных клиниках, зоокафе, конной полиции. До сих пор существуют контактные зоопарки. Я не видела, чтобы они были официально оформлены помощниками-психологами. Но наличие питомцев помогает привлекать молодых сотрудников и расположить людей к себе — это часть какого-то доброго отношения. Животное не сыграет эмоции, оно абсолютно искреннее», — отметила она.

Ранее HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян объяснил НСН, почему не увольняют неэффективных сотрудников.

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ФОТО: dpa / ТАСС
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