Многие компании берут в офисы питомцев, чтобы создать домашнюю атмосферу и привлечь молодых сотрудников, рассказала НСН HR-эксперт Зулия Лоикова.



Четвероногие и крылатые специалисты все чаще становятся полноценными работниками. Так, недавно петербургский кот сменил работодателя, перейдя из Эрмитажа на работу в цирк. Согласно контракту, он будет работать за еду, служебное жилье и ветеринарный полис ДМС. В целом по рынку труда в 8% компаний бок о бок с людьми трудятся животные: собаки охраняют и спасают, коты борются с грызунами, хищные птицы защищают памятники архитектуры от посягательства других пернатых, сообщает Superjob. Лоикова объяснила, кто еще набирает их на работу.