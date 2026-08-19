В ЛНР при атаке ВСУ погибли три сотрудника «Лугансктепла»
19 августа 202610:55
Юлия Савченко
Три сотрудника филиала «Лугансктепло» погибли в результате атаки ВСУ в Рубежном в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник.
По его словам, украинские боевики ударили по автомобилю аварийной бригады, отмечает RT.
«К несчастью, трое работников погибли на месте, двое ранены», - написал глава ЛНР в мессенджере «Макс».
Ранее в Севастополе четыре пиротехника МЧС и охранник погибли при детонации средства поражения ВСУ во время разминирования после атаки противника.
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