На НПЗ в Уфе загорелась установка после атаки БПЛА
Ремонтируемая установка на нефтеперерабатывающем заводе загорелась после беспилотной атаки в Уфе, заявил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.
По словам Хабирова, зафиксировано «небольшое горение» на одном из НПЗ, пишет RT.
«Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб», - указал глава Башкирии.
По его словам, на восстановление объекта уйдет пара дней.
Ранее Хабиров сообщил, что в Уфе один беспилотник упал в промзоне, еще один дрон попал в жилой дом.
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