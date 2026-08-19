На НПЗ в Уфе загорелась установка после атаки БПЛА

По словам Хабирова, зафиксировано «небольшое горение» на одном из НПЗ, пишет RT.

«Сейчас там устанавливают степень повреждений, но предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб», - указал глава Башкирии.

По его словам, на восстановление объекта уйдет пара дней.

Ранее Хабиров сообщил, что в Уфе один беспилотник упал в промзоне, еще один дрон попал в жилой дом.

