В Россию доставят тела трех умерших в Китае российских моряков

Ранее стало известно, что в КНР скончались члены экипажа судна компании «Островной краб». По данным СМИ, на судне в Китае четыре человека погибли при невыясненных обстоятельствах, пишет RT.

Как отметил Максимов, российскую сторону известили о смерти трех человек.

«Когда именно доставят тела, пока не могу сказать, неизвестно. Моряки - работники организаций, которые осуществляют деятельность на территории Сахалинской области», - указал Максимов.

Он добавил, что судно приписано к Курильским островам.

