В Россию доставят тела трех умерших в Китае российских моряков
Тела трех российских моряков, умерших в Китае, доставят на родину. Об этом заявил в беседе с ТАСС исполняющий обязанности главы Сахалинского областного союза организации профсоюзов Яков Максимов.
Ранее стало известно, что в КНР скончались члены экипажа судна компании «Островной краб». По данным СМИ, на судне в Китае четыре человека погибли при невыясненных обстоятельствах, пишет RT.
Как отметил Максимов, российскую сторону известили о смерти трех человек.
«Когда именно доставят тела, пока не могу сказать, неизвестно. Моряки - работники организаций, которые осуществляют деятельность на территории Сахалинской области», - указал Максимов.
Он добавил, что судно приписано к Курильским островам.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Более 1,5 млн россиян подали заявление на участие в ДЭГ
- Онищенко выступил против возврата к традиционной системе сдачи экзаменов вместо ЕГЭ
- Сафонов вошел в топ-10 лучших голкиперов мира по версии ESPN
- Россельхознадзор и прокуратура инициируют проверку вакцины «Мультикан-8»
- В ЛНР при атаке ВСУ погибли три сотрудника «Лугансктепла»
- Россиянам объяснили, зачем держать животных в офисе
- В России очередь в ясли сократилась в 48 раз с 2019 года
- В Россию доставят тела трех умерших в Китае российских моряков
- Захарова назвала проблему Курил придуманной за японцев
- На НПЗ в Уфе загорелась установка после атаки БПЛА