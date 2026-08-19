Захарова назвала проблему Курил придуманной за японцев

«К реальности японской действительности или российско-японских отношений, или ситуации в АТР, или мира в целом так называемая проблема островов, как они это формулируют, не имеет никакого отношения», - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, проблема Курил придумана за японцев и инкорпорирована, «как такая татуировка, которая вводит чернила под кожу». Дипломат добавила, что протест Токио после посещения президентом России Владимиром Путиным курильского острова Итуруп - это «следование ритуалу».

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова были, есть и останутся территорией России. По словам политика, тот, кто этого не понимает, «столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения».

