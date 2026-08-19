Захарова назвала проблему Курил придуманной за японцев
Проблема Курильских островов искусственно навязана Японии и не имеет никакого отношения к взаимодействию Москвы и Токио. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
«К реальности японской действительности или российско-японских отношений, или ситуации в АТР, или мира в целом так называемая проблема островов, как они это формулируют, не имеет никакого отношения», - отметила дипломат в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, проблема Курил придумана за японцев и инкорпорирована, «как такая татуировка, которая вводит чернила под кожу». Дипломат добавила, что протест Токио после посещения президентом России Владимиром Путиным курильского острова Итуруп - это «следование ритуалу».
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Курильские острова были, есть и останутся территорией России. По словам политика, тот, кто этого не понимает, «столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения».
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