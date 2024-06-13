В России объявили в розыск экс-командующего ВМС Украины Гайдука

Также в розыск был объявлен бывший первый заместитель командующего украинской Нацгвардии Владимир Кондратюк.

Отмечается, что украинские военные разыскиваются по статье УК РФ, однако по какой именно - не уточняется.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бригадного генерала Михаила Драпатого, который 11 мая был назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

