В России объявили в розыск экс-командующего ВМС Украины Гайдука
МВД РФ объявило в розыск бывшего командующего ВМС Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергея Гайдука. Соответствующая информация появилась в базе ведомства.
Также в розыск был объявлен бывший первый заместитель командующего украинской Нацгвардии Владимир Кондратюк.
Отмечается, что украинские военные разыскиваются по статье УК РФ, однако по какой именно - не уточняется.
Ранее МВД РФ объявило в розыск бригадного генерала Михаила Драпатого, который 11 мая был назначен на должность командующего оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России объявили в розыск экс-командующего ВМС Украины Гайдука
- Путин: Россия заинтересована в привлечении зарубежных специалистов
- Финансист Кричевский призвал россиян не торопиться с покупкой валюты
- Таиланд официально уведомил Россию о намерении вступить в БРИКС
- Российским теннисистам разрешили участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже
- Депутат Горелкин: На портале «Госуслуги» появится раздел «Мои SIM-карты»
- Путин продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов из РФ по потолку цен
- СМИ назвали причину обысков у брата Максима Галкина
- Рафаэль Надаль объявил, что пропустит Уимблдон-2024
- Малави обратилось за помощью в расследовании авиакатастрофы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru