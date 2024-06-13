Иноагента Татьяну Лазареву объявили в розыск

Бывшая российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом), проживающая сейчас в Испании, объявлена в розыск, сообщает ТАСС.

Минюст включил в список иноагентов Лазареву и Яшина

Её данные появились в базе МВД РФ. При этом, там указывается, что Лазарева разыскивается за совершение деяния, которое регулируется уголовным законодательством России.

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что речь в данном случае идет о дискредитации Вооруженных сил РФ.

Ранее в Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияИноагентыРозыскМВД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры