Иноагента Татьяну Лазареву объявили в розыск
13 июня 202410:44
Бывшая российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом), проживающая сейчас в Испании, объявлена в розыск, сообщает ТАСС.
Её данные появились в базе МВД РФ. При этом, там указывается, что Лазарева разыскивается за совершение деяния, которое регулируется уголовным законодательством России.
Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что речь в данном случае идет о дискредитации Вооруженных сил РФ.
Ранее в Госдуме призвали проверить Татьяну Лазареву на предмет оправдания терроризма, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru