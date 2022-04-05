За месяц россияне попытались нелегально вывезти из страны 104 млн рублей

В период с 24 февраля по 31 марта таможенники обнаружили 1078 попыток нелегально вывезти из России средства на общую сумму 158 млн рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на в Федеральную таможенную службу (ФТС).

890 попыток вывезти наличные деньги составили 85% от общего числа таможенных нарушений. На нарушителей оформили административные протоколы. Общая сумма обнаруженных средств составила 104 млн рублей. Отмечается, что зачастую деньги просто не указывали в декларации. Кроме того, почти половина нарушений касалась запрета вывозить иностранную валюту из страны на сумму, превышающую $10 тысяч, введенного в марте этого года.

При этом 2021 год не характеризовался таким количеством нарушений. Тогда было зафиксировано лишь 489 попыток нелегального вывоза средств. С 24 февраля по 31 марта было также заведено семь дел по уголовным статьям о контрабанде. Наказание по этой статье может достигать двух лет.

Свои действия россияне объяснили тревогой за свое материальное благополучие в условиях ограничений и санкций. Увеличение числа подобных случаев таможня связала также с открытием границ после пандемии. Наличность чаще пытались вывезти в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и страны Средней Азии. Деньги россияне пытались спрятать в багаже, а также в подкладке и под обувными стельками.

