«КАМАЗ» готовится к переходу на четырехдневную рабочую неделю
Российский автопроизводитель «КАМАЗ» готовится с 1 июня перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе компании рассказали, что это связано со слабыми перспективами роста рынка, а также давлением остатков техники китайских производителей, ранее завезённой в РФ.
Отмечается, что переход на сокращённую рабочую неделю будет осуществлён при сохранении негативной рыночной конъюнктуры. При этом подразделений, имеющих непрерывное производство, данное решение не коснётся.
«Социальные гарантии перед трудовым коллективом будут безусловно выполнены в полном объёме», - добавили в компании.
Ранее «КАМАЗ» отказался от введения трёхдневной рабочей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
