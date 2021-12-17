В России обсуждают новую ценовую планку для налога на роскошные автомобили
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в настоящее время власти обсуждают повышение ценовой планки для автомобилей, которые попадают под так называемый «налог на роскошь», сообщает РИА Новости.
«Да, обсуждаем... чтобы справедливость была», - отметил министр.
Владельцы роскошных автомобилей платят в РФ повышенный транспортный налог, повышающий коэффициент применяется к автомобилям стоимостью от 3 миллионов рублей. Однако из-за роста цен в список Минпромторга стали попадать модели, не относящиеся к премиум-сегменту.
Ранее первый зампред председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов заявил, что цены в России в 2022 году могут вырасти выше, чем на 5,8%, которые изначально прогнозировали.
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