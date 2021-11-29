Путин подписал закон о новых налоговых льготах из-за пандемии COVID-19
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому ряд доходов граждан и организаций, полученные с 1 января 2021 года, освобождаются от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль, сообщает пресс-служба Кремля.
В документе, который опубликован на официальном портале правовой информации, говорится, что в рамках мер поддержки для борьбы с последствиями пандемии коронавируса, в 2021 году от налога на прибыль освобождаются субсидии, которые были получены субъектами малого и среднего предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями (НКО).
Сотрудники данных организаций освобождены от НДФЛ и страховых взносов в пределах одного МРОТ (12 792 рубля) - за нерабочие дни в октябре-ноябре. Кроме того, от НДФЛ освобождены доходы, которые были получены в рамках стимулирующих мероприятий для участвующих в вакцинации граждан.
Также от НДФЛ и налога на прибыль освобождены полученные организациями и гражданами премии, призы и подарки за участие в различных мероприятиях, организованных НКО, учреждёнными в соответствии с указами президента. Касается документ и доходов, возникших у граждан при бесплатном подведении газа до границ их земельных участков.
Ранее Путин подписал закон, регулирующий правила выдачи оружия сотрудникам Центробанка, «Росинкаса» и Сбера, сообщает RT.
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