Упрощение техосмотра для таксистов-частников не снизит безопасность поездок

При этом, по словам собеседника НСН, упрощение медосмотра для водителей-частников существенно не изменит ситуацию, поскольку в ряде случаев таксисты и раньше были вынуждены оценивать состояние здоровья самостоятельно.

«На безопасность это не влияет. Путевой лист – норма, которая нам досталась с Советского Союза. Ее не соблюдают ни в одном таксопарке, каким бы крупным он ни был. Минтранс долго и упорно за нее держался, но понимает, что смысла никакого нет. Тем более, у ведомства даже нет полномочий проверки путевых листов на линии. Мы уже 10 лет слышим про внедрение телемедицины, но понимаем прекрасно, что у нас нет такого количества медиков, которое необходимо для полного медосмотра всех таксистов при выходе на линию. Водитель всегда свое состояние здоровья оценивал сам, так и будет», - пояснил он.

Как добавил Амосов, численность водителей такси увеличивается ежегодно, однако также быстро растет и востребованность подобной услуги у населения.

«Дефицит водителей наблюдается всегда, когда есть высокий спрос. Платформы всегда говорят, что водителей не хватает, так и будут говорить, хотя количество водителей такси в Москве и ближнем Подмосковье в среднем увеличивается на 10-15% ежегодно. При этом число заказов растет примерно с такой же прогрессией, потому таксистов недостаточно», - заключил он.

Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов сообщил «Радиоточке НСН», что сегодня, по разным оценкам, до 95% водителей такси фальсифицируют или покупают путевые листы, потому было бы целесообразно отменить их для самозанятых водителей такси, оказывающих услуги на личных автомобилях.

