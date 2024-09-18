Упрощение техосмотра для таксистов-частников не снизит безопасность поездок
Современные автомобили не нуждаются в полном ежедневном ТО, что подтверждается низкой статистикой ДТП из-за технического состояния машины, сказал НСН Олег Амосов.
Полный медосмотра и ТО, который таксисты сегодня обязательно должны проходить перед каждым выходом на линию, избыточны, и от них следует избавить не только водителей-частников. Об этом в интервью НСН рассказал глава общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
Общественные организации, агрегаторы такси и Минтранс предложили упростить предрейсовые проверки для таксистов-частников, которые работают на личный автомобилях, сообщают «Известия». В этом случае водители смогут проходить медицинский контроль с помощью телекоммуникационных технологий и проводить ТО машины «с помощью органов чувств», без средств измерения. Самостоятельно проводить контроль будет доступен только таксисты, освоившим специальные 40-часовые курсы по повышению квалификации. Амосов допустил, что упрощенный техосмотр вполне мог бы стать общей практикой.
«Есть определенные приказы Минтранса, что состояние автомобиля должно оцениваться по 43 пунктам. При этом 18 пунктов можно оценить, только загнав машину на яму или подняв на подъемнике. Никто никогда при выходе на линию этого не делал, пока что-то не стучало и не отваливалось. Да это и не нужно современным автомобилям. Если мы возьмем процент ДТП из-за технического состояния автомобиля, то по всей стране получим десятые доли процента. Гораздо выше число аварий из-за неисправности дорожного полотна. Поэтому, на мой взгляд, странно вводить упрощенную проверку только для водителей-частников», - заявил он.
При этом, по словам собеседника НСН, упрощение медосмотра для водителей-частников существенно не изменит ситуацию, поскольку в ряде случаев таксисты и раньше были вынуждены оценивать состояние здоровья самостоятельно.
«На безопасность это не влияет. Путевой лист – норма, которая нам досталась с Советского Союза. Ее не соблюдают ни в одном таксопарке, каким бы крупным он ни был. Минтранс долго и упорно за нее держался, но понимает, что смысла никакого нет. Тем более, у ведомства даже нет полномочий проверки путевых листов на линии. Мы уже 10 лет слышим про внедрение телемедицины, но понимаем прекрасно, что у нас нет такого количества медиков, которое необходимо для полного медосмотра всех таксистов при выходе на линию. Водитель всегда свое состояние здоровья оценивал сам, так и будет», - пояснил он.
Как добавил Амосов, численность водителей такси увеличивается ежегодно, однако также быстро растет и востребованность подобной услуги у населения.
«Дефицит водителей наблюдается всегда, когда есть высокий спрос. Платформы всегда говорят, что водителей не хватает, так и будут говорить, хотя количество водителей такси в Москве и ближнем Подмосковье в среднем увеличивается на 10-15% ежегодно. При этом число заказов растет примерно с такой же прогрессией, потому таксистов недостаточно», - заключил он.
Ранее руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов сообщил «Радиоточке НСН», что сегодня, по разным оценкам, до 95% водителей такси фальсифицируют или покупают путевые листы, потому было бы целесообразно отменить их для самозанятых водителей такси, оказывающих услуги на личных автомобилях.
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