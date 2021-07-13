В России обновился антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки
Число летальных исходов из-за коронавируса достигло 780 против 710 днем ранее, это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Также сообщалось, что за прошедшие сутки в России диагностировали 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
При этом вылечились 19 566 россиян, а умерли 780 граждан. Больше всего новых зараженных в Москве — 4 991, на втором месте по выявленным случаям Московская область, в которой 2 550 заболевших. Третье место занимает Санкт-Петербург с 1 936 гражданами.
Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, в чем причина популярности вакцины «КовиВак».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+24 702 / сут.
Умерли
144 тыс.+780 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+19 566 / сут.
- Глава РФПИ рассказал, когда ВОЗ одобрит «Спутник V»
- Песков озвучил темы переговоров Путина и Лукашенко
- ООН: Афганистан приближается к гуманитарной катастрофе
- В России обновился антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки
- Мамонова не смогли вывести из медикаментозного сна
- В Амурской области ввели новые ограничения из-за COVID-19
- Зеленский оценил статью Путина об Украине
- В Роспотребнадзоре допустили возможность заразиться сразу двумя штаммами COVID-19
- Политолог назвала возможные темы встречи Путина и Лукашенко
- Около 29 млн человек привились от коронавируса в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru