В России обновился антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса достигло 780 против 710 днем ранее, это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки в России диагностировали 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.