В России обновился антирекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Число летальных исходов из-за коронавируса достигло 780 против 710 днем ранее, это новый антирекорд с начала пандемии. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Также сообщалось, что за прошедшие сутки в России диагностировали 24 702 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Россиянам посоветовали носить в день минимум пять масок

При этом вылечились 19 566 россиян, а умерли 780 граждан. Больше всего новых зараженных в Москве — 4 991, на втором месте по выявленным случаям Московская область, в которой 2 550 заболевших. Третье место занимает Санкт-Петербург с 1 936 гражданами.

Ранее доктор биологических наук, заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) Сергей Нетесов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, в чем причина популярности вакцины «КовиВак».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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