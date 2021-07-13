Россиянам посоветовали носить в день минимум пять масок
Инфекционист, врач высшей категории София Русанова рассказала, сколько масок необходимо носить в день. По ее словам, россияне должны носить ежедневно от пяти до семи защитных масок, так как их нужно менять каждые два часа по мере загрязнения.
Это, по ее словам, касается как одноразовых, так и многоразовых масок. Разница в том, что многоразовую можно использовать несколько раз, но только после стирки и глажки с двух сторон.
Русанова подчеркнула, что защитные маски снижают шанс заражения не только COVID-19, но и другими вирусными заболеваниями, в том числе гриппом и другими капельными инфекциями. «Аденовирус, парагрипп, их очень много», – перечислила инфекционист в интервью для Ura.ru.
Ранее адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предостерег от ношения маски без перчаток.
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