В России обнаружили 368 тысяч нелегальных работников

При этом, согласно статистике, количество нелегалов не превышает 1% от общего числа рабочей силы в стране. С половиной из них заключили трудовые договоры, остальные стали сотрудничать с работодателем по договорам гражданско-правового характера, оформили ИП или стали самозанятыми.

По мнению директора по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослава Кабакова, бизнес не оформляет работников официально, чтобы быстрее закрывать вакансии в условиях дефицита кадров. Он добавил, что экономический перегрев заставляет предпринимателей пренебрегать нормативами ради ускоренного займа и минимизации налогов. При этом, указал Кабаков, неправильное оформление сотрудника чревато серьезным штрафом.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что ограничения для иностранцев, находящихся в России незаконно, могут вынудить их уехать из страны, снизив нелегальную миграцию в Россию.

