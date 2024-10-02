В России обнаружили 368 тысяч нелегальных работников

В январе-июне 2024 года в России было выявлено 368000 нелегальных сотрудников. Об этом сообщил Роструд.

Отмечается, что это число ненамного уступает показателям аналогичного периода 2023 года (373000). При этом речь идет как об иностранцах, так и о россиянах. Учитывались неофициальные подработки, выплата заработков «в конверте» и занятость без трудового договора.

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При этом, согласно статистике, количество нелегалов не превышает 1% от общего числа рабочей силы в стране. С половиной из них заключили трудовые договоры, остальные стали сотрудничать с работодателем по договорам гражданско-правового характера, оформили ИП или стали самозанятыми.

По мнению директора по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослава Кабакова, бизнес не оформляет работников официально, чтобы быстрее закрывать вакансии в условиях дефицита кадров. Он добавил, что экономический перегрев заставляет предпринимателей пренебрегать нормативами ради ускоренного займа и минимизации налогов. При этом, указал Кабаков, неправильное оформление сотрудника чревато серьезным штрафом.

Ранее эксперт по работе с мигрантами Вадим Коженов заявил, что ограничения для иностранцев, находящихся в России незаконно, могут вынудить их уехать из страны, снизив нелегальную миграцию в Россию.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
ТЕГИ:БизнесРаботаНелегалы

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