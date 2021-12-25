ПФР напомнил о прибавке к пенсии для жителей села
Жители сельской местности могут получить 25-процентную прибавку к пенсии, напоминает Пенсионный фонд России (ПФР).
«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении на странице ПФР в «ВКонтакте».
Для получения надбавки пенсионеру необходимо проживать в селе, не работать и иметь стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При расчете общего стажа учитывается работа в колхозах и других сельхозпредприятиях.
При этом осуществлявшуюся до 1992 года работу включат в сельский стаж независимо от должности, специальности или профессии.
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