ПФР напомнил о прибавке к пенсии для жителей села

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении на странице ПФР в «ВКонтакте».

Для получения надбавки пенсионеру необходимо проживать в селе, не работать и иметь стаж в сельском хозяйстве не менее 30 лет. При расчете общего стажа учитывается работа в колхозах и других сельхозпредприятиях.

При этом осуществлявшуюся до 1992 года работу включат в сельский стаж независимо от должности, специальности или профессии.

