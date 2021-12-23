Названы сроки объединения ПФР с Фондом соцстраха

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования предполагается объединить к 1 января 2023 года. Об этом проинформировали в аппарате заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой по итогам заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которое было посвящено данной теме.

Уточняется, что в рамках Комиссии будет образована временная рабочая группа для обсуждения законодательных предложений, которые оформляют предстоящие изменения. Ранее сама Голикова говорила, что ПФР и ФСС могут быть слиты не ранее 2023 года.

Как подчёркивала вице-премьер, отношение к процессу осторожное, предусмотрен специальный переходный период. Как уточнил председатель правления ПФР Андрей Кигим, оба фонда будут функционировать на единой цифровой платформе, сейчас проводится объединение баз данных.

При этом от идеи объединить с ПФР и ФСС ещё и Фонд обязательного медицинского страхования, решено отказаться. Объясняется это тем, что структура и функции ФОМС значительно отличаются от существующих в первых двух.

