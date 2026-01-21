В России планируют заменить 19 тысяч лифтов в 2026 году
Почти 20 тысяч лифтов планируют заменить в России в текущем году. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, передает канал ведомства в мессенджере Max.
Министр провел еженедельное совместное совещание с регионами и распорядителями бюджетных средств, в ходе которого обсуждались планы по замене оборудования.
«По предварительным данным, в России в 2025 году заменено порядка 16-17 тыс. лифтов, в 2026 году планируется заменить 19 тыс.», - указано в сообщении.
Ранее стало известно, что по всей России подлежат замене 120 тысяч лифтов, пишет «Свободная пресса».
