В России – новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: 34 303 случая за сутки

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 –34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 925 (8,5%) без клинических проявлений» - отмечают в оперативном штабе.

За сутки в стране полностью выздоровели 18 717 человек. С начала пандемии зарегистрировано 7 000 624 заболевших COVID-19.

Скончались от новой коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа 997 человек. Всего в России погибли от заболевания 223 312 человек.

По данным о вакцинации россиян на 15 октября, первым компонентом препарата от коронавируса привиты 51 018 767 человек в стране, полностью завершили вакцинацию 47 558 639 россиян. Уровень коллективного иммунитета составил 45 процентов.

Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о запуске на портале стопкоронавирус.рф счетчика вакцинации от коронавируса и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в России.

