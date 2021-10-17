В России – новый антирекорд по заболеваемости COVID-19: 34 303 случая за сутки
За сутки в стране зарегистрировали 34 303 новых случая коронавируса. Это больше, чем было накануне, когда выявили 33 208 факта инфекции, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 –34 303 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 925 (8,5%) без клинических проявлений» - отмечают в оперативном штабе.
За сутки в стране полностью выздоровели 18 717 человек. С начала пандемии зарегистрировано 7 000 624 заболевших COVID-19.
Скончались от новой коронавирусной инфекции за прошедшие 24 часа 997 человек. Всего в России погибли от заболевания 223 312 человек.
По данным о вакцинации россиян на 15 октября, первым компонентом препарата от коронавируса привиты 51 018 767 человек в стране, полностью завершили вакцинацию 47 558 639 россиян. Уровень коллективного иммунитета составил 45 процентов.
Напомним, накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова объявила о запуске на портале стопкоронавирус.рф счетчика вакцинации от коронавируса и тепловой карты по эпидемиологической ситуации в России.
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Заразились
8,0 млн+34 303 / сут.
Умерли
223 тыс.+997 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+18 717 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru