«Я их ненавижу»: Запашный раскритиковал артистов, которые не выступают на фронте

Сам Запашный на регулярной основе посещает зону проведения специальной военной операции, где дает концерты для раненых бойцов и местных жителей. Эдгард Запашный признался, что неоднократно оказывался под вражескими обстрелами, однако опасность только укрепила его стремление оказывать посильную помощь фронту.

Он признался, что его откровенно раздражают и даже вызывают ненависть те деятели культуры, которые продолжают сниматься в кино и рекламе, но при этом категорически отказываются выступать с концертами в поддержку СВО. «Я их ненавижу», — заключил Запашный.

Ранее Запашный предложил отправить на «Интервидение» сразу трёх артистов от России, чтобы они пели на разных языках, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

