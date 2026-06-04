«Я их ненавижу»: Запашный раскритиковал артистов, которые не выступают на фронте
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru поддержал идею народного артиста Владимира Машкова об обязательных выступлениях деятелей культуры перед российскими военнослужащими и жителями прифронтовых территорий.
По его убеждению, тех, кто отказывается от подобных выездов, следует лишать права работать в профессии, поскольку многие из них спокойно получают государственные субсидии на творчество, но совершенно ничего не делают для поддержки Донбасса.
Сам Запашный на регулярной основе посещает зону проведения специальной военной операции, где дает концерты для раненых бойцов и местных жителей. Эдгард Запашный признался, что неоднократно оказывался под вражескими обстрелами, однако опасность только укрепила его стремление оказывать посильную помощь фронту.
Он признался, что его откровенно раздражают и даже вызывают ненависть те деятели культуры, которые продолжают сниматься в кино и рекламе, но при этом категорически отказываются выступать с концертами в поддержку СВО. «Я их ненавижу», — заключил Запашный.
Ранее Запашный предложил отправить на «Интервидение» сразу трёх артистов от России, чтобы они пели на разных языках, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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