«Я их ненавижу»: Запашный раскритиковал артистов, которые не выступают на фронте

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с NEWS.ru поддержал идею народного артиста Владимира Машкова об обязательных выступлениях деятелей культуры перед российскими военнослужащими и жителями прифронтовых территорий.

По его убеждению, тех, кто отказывается от подобных выездов, следует лишать права работать в профессии, поскольку многие из них спокойно получают государственные субсидии на творчество, но совершенно ничего не делают для поддержки Донбасса.

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Сам Запашный на регулярной основе посещает зону проведения специальной военной операции, где дает концерты для раненых бойцов и местных жителей. Эдгард Запашный признался, что неоднократно оказывался под вражескими обстрелами, однако опасность только укрепила его стремление оказывать посильную помощь фронту.

Он признался, что его откровенно раздражают и даже вызывают ненависть те деятели культуры, которые продолжают сниматься в кино и рекламе, но при этом категорически отказываются выступать с концертами в поддержку СВО. «Я их ненавижу», — заключил Запашный.

Ранее Запашный предложил отправить на «Интервидение» сразу трёх артистов от России, чтобы они пели на разных языках, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Юрий Кочетков
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