Глава ФАС выступил за сохранение скидок на маркетплейсах
Скидки на маркетплейсах необходимо сохранить, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Федеральной антимонопольной службы России Максима Шаскольского.
По его словам, для потребителей это очень важно. Глава ведомства указал, что вопросы скидок и комиссий обсуждались на экспертном совете при ФАС с участием маркетплейсов. По итогам заседания Ozon и Wildberries предоставили ФАС свои предложения с точки зрения устранения неравных условий при выставлении комиссий на отечественные и импортные товары. Шаскольский отметил, компании представили предложения, сейчас ФАС их изучает.
Скидки на товары, которые устанавливает сам маркетплейс, могут доходить до 20%, однако в офлайне ни один хозяин рынка не будет подходить к продавцу палатки и указывать ему, по какой цене продавать его товар. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
- Глава ФАС выступил за сохранение скидок на маркетплейсах
- Власти РФ заявили о необходимости спасать ЖКХ
- Зарплаты и бонусы руководителей банков превысили годовые бюджеты регионов России
- Производство одежды в России упало с 2020 года
- Мэра Нововоронежа задержали за коррупцию через неделю после назначения
- Еще один регион РФ начнет штрафовать бизнес за отказ брать на работу участников СВО
- «Спартак» выбил «Зенит» из Кубка РФ по футболу
- РПЦ: Градус вражды в обществе является признаком Второго пришествия
- Не сдавших ОГЭ школьников предложено учить в колледжах
- СМИ: Украина вводит многочасовые графики отключения электричества