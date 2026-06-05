Матвиенко считает, что успех должен измеряться количеством детей в семье

По ее словам, для изменения мировоззрения требуется очень много усилий, «чтобы семейные ценности, традиционная российская большая семья вернулись в наше сознание и понимание, что это действительно ценность». Она указала, что семейноцентричность должна проникать во все сферы общества по-настоящему, а не на словах.

Матвиенко призвала создать «клуб миллионеров» из числа предприятий, которые выплачивают средства своим сотрудникам при рождении ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

