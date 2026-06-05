Матвиенко считает, что успех должен измеряться количеством детей в семье
Успех человека в обществе должен измеряться не количеством заработанных денег или маркой автомобиля, а тем, сколько детей в его семье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера СовФеда Валентины Матвиенко.
По ее словам, для изменения мировоззрения требуется очень много усилий, «чтобы семейные ценности, традиционная российская большая семья вернулись в наше сознание и понимание, что это действительно ценность». Она указала, что семейноцентричность должна проникать во все сферы общества по-настоящему, а не на словах.
Матвиенко призвала создать «клуб миллионеров» из числа предприятий, которые выплачивают средства своим сотрудникам при рождении ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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