Матвиенко считает, что успех должен измеряться количеством детей в семье

Успех человека в обществе должен измеряться не количеством заработанных денег или маркой автомобиля, а тем, сколько детей в его семье, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спикера СовФеда Валентины Матвиенко.

Матвиенко предложила переселить россиян в просторные дома и посадить цветы ради рождаемости

По ее словам, для изменения мировоззрения требуется очень много усилий, «чтобы семейные ценности, традиционная российская большая семья вернулись в наше сознание и понимание, что это действительно ценность». Она указала, что семейноцентричность должна проникать во все сферы общества по-настоящему, а не на словах.

Матвиенко призвала создать «клуб миллионеров» из числа предприятий, которые выплачивают средства своим сотрудникам при рождении ребенка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РождаемостьСемьяСовет Федерации РФВалентина Матвиенко

Горячие новости

Все новости

партнеры