Приехавшие на выборы из РФ армянские мужчины столкнулись с выдачей повесток
Армянские мужчины, приехавшие на выборы с российской территории, столкнулись с выдачей повесток на границе, сообщает «Sputnik Армения».
Минобороны Армении подтвердило данную информацию. Как указали в военном ведомстве, повестки выдаются с целью участия в военных сборах гражданам, возвращающимся в страну в ближайшие дни. Сборы рассчитаны на 25 дней.
Руководитель аппарата главы правительства Армении Тарон Чахоян отметил, что тем, кто откажется, грозит уголовной ответственностью.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что Россия не намерена спонсировать преодоление экономического кризиса в Армении, который может возникнуть на фоне сближения Еревана с Евросоюзом и перехода на европейские стандарты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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