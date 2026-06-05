По его словам, экономика Европейского союза за последние три года выросла примерно на 3%, тогда как отечественная - на 10%. Москва досрочно перевыполнила задачу по снижению уровня бедности до 6,7%.

Глава государства указал, что российские власти сознательно пошли на охлаждение экономики, чтобы не было гиперинфляции, как в ряде стран. В противном случае это могло грозить гиперинфляцией по 60-70%. Сегодня страна выполняет все социальные обязательства перед россиянами, пенсии и пособия индексируются, отметил Путин.

Ранее представители Банка России и Минфина уведомили Кремль, что нынешний уровень прогнозируемых расходов на оборону грозит ростом дефицита российского бюджета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

