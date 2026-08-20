Главных тренеров юношеских «Авангарда» и «Салавата Юлаева» отстранили за драку

Главные тренеры юношеских хоккейных команд «Авангард» и «Салават Юлаев» Георгий Самсыкин и Андрей Анкудинов отстранены за драку до конца проходящего в Екатеринбурге турнира среди игроков 2011 года рождения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федерацию хоккея Свердловской области.

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Клубы провели матч накануне, он завершился победой «Авангарда» со счетом 7:4. Самсыкина и Анкудинова в середине третьего периода удалили за оскорбление судей и неспортивное поведение. После этого тренеры устроили драку рядом с площадкой, специалистов разняли.

Как отметили в региональной федерации, расследованием инцидента займется дисциплинарный комитет Федерации хоккея РФ.

«Сейчас готовятся материалы с видео, описанием ситуации, решение уже будет за федерацией. Сейчас пока обоих тренеров дисквалифицировали до конца турнира», - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что федерации «очень интересна» причина такого конфликта, поскольку предпосылок для инцидента не было.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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